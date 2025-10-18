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Киноужин: «Babygirl» + обсуждение

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 4000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Атмосферный киноужин при свечах под сводами Палат XVII века + обсуждение фильма с психологом. О фильме: Замужняя бизнесвумен заводит роман с молодым стажёром. Шикарная изнесвумен Роми управляет технологической компанией и всего добилась в жизни сама. У неё двое детей и любящий муж, но ей чего-то не хватает. Однажды её внимание привлекает молодой самоуверенный стажёр, который сходу определяет тайные желания Роми и втягивает её в игру. В меню: Из закусок: игривые овощи гриль со взбитой фетой На горячее: сливочная мясная домашняя лазанья, с обилием пармезана Десерт: яблочный крамбл с домашним кремом из белого шоколада и смородиновым щербетом / соус из горгонзолы После фильма тебя ждёт обсуждение: это будет тёплое и безопасное пространство с психологом Викторией Сапегиной — гештальт-терапевтом, магистром психологии, преподавателем и ведущей терапевтических групп. В юности Виктория училась на режиссёра, поэтому особенно чувствительна к художественному смыслу кино. Фильм «Babygirl» — это глубокий фильм о женской идентичности, в центре истории — путь героини к себе, к осознанию собственных желаний и права на выбор. Обсуждение поможет развернуть эти смыслы глубже: увидеть скрытые механизмы, отделить художественное от психологического, понять собственные чувства и потребности. Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Вопросы и приобретение более трёх билетов в Телеграме – @edva_znakomi

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