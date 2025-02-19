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Киносалон: «Выживут только любовники» (2013)

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: История древних вампиров Адама и Евы, которые видели ещё татаро-монгольское иго и инквизицию. Адам — рокер из Детройта, играющий андеграунд-музыку. Он уже очень старый, он хочет тишины, покоя, и тихо ненавидит «зомби» (так вампиры зовут людей). Ева же — напротив, весьма жизнерадостная вампирелла постарше, общающаяся с поэтом времён Шекспира, Кристофером Марло, и живущая в Танжере. Она приезжает вытаскивать своего любовника из пучины депрессии. Но идиллию нарушает внезапно заявляющаяся младшая сестра Евы — Ава. Исход ситуации предсказать не в силах никто — выживут только любовники? Меланхоличный и тягучий фильм о вечной любви и любви к искусству с кинокритиком Кириллом Артамоновым, автором Okkoлокино, Film.ru и канала «Усы Никандера». Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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