О фильме: Лас-Вегас. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли, бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь. Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. Меню: – Сырная тарелка с оливками; – Зелёный салат с халуми, эдамаме и авокадо; – Кростини с грушей и голубым сыром; – Кростини с перцем рамиро; – Карамелизированная морковь на сливочной подушке с хрустящим нутом; – Veggi лазанья; – Домашние эклеры с клубникой; – Просекко/Красное вино. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink.