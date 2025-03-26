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Киносалон: «Шоугёрл» (2024)

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Лас-Вегас. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли, бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь. Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. Меню: – Сырная тарелка с оливками; – Зелёный салат с халуми, эдамаме и авокадо; – Кростини с грушей и голубым сыром; – Кростини с перцем рамиро; – Карамелизированная морковь на сливочной подушке с хрустящим нутом; – Veggi лазанья; – Домашние эклеры с клубникой; – Просекко/Красное вино. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink.

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