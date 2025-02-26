О фильме: Молодой человек Ли Джон-су, ничем особо не занятый, встречает соседскую девушку Хэ-ми, с которой они вместе росли. Та собирается съездить в Африку и просит нового знакомого присмотреть за её кошкой, а возвращается из поездки не одна, а с состоятельным молодым человеком Беном. Однажды парочка приходит к Джон-су, и Бен рассказывает о своем тайном хобби. С этого момента Джон-су лишается покоя, и его начинает одолевать предчувствие страшного. После просмотра – обсуждение с Настасьей Горбачевской, кинокритиком и редактором film.ru Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.