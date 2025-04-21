О фильме: «Одноразовый сотрудник» Микки участвует в колонизации ледяного мира. После смерти Микки его сознание каждый раз загружается в новое тело. Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. В показе принимает участие приглашённый спикер (информация уточняется). В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink.