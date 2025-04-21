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Киносалон: «Микки 17» (2025)

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: «Одноразовый сотрудник» Микки участвует в колонизации ледяного мира. После смерти Микки его сознание каждый раз загружается в новое тело. Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. В показе принимает участие приглашённый спикер (информация уточняется). В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink.

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