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О фильме: «Одноразовый сотрудник» Микки участвует в колонизации ледяного мира. После смерти Микки его сознание каждый раз загружается в новое тело. Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. В показе принимает участие приглашённый спикер (информация уточняется). В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink.
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