О фильме: В ресторане собираются учитель истории, психологии, музыки и физрук, чтобы отметить 40-летие одного из них. И решают проверить научную теорию о том, что c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови, а чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Друзья договариваются наблюдать, как возлияния скажутся на их работе и личной жизни, и устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так? Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. Комментирует Ная Гусева, киножурналист, автор тг-канала «кабинет доктора хали-гали» и изданий Сеанс и Кинопоиск. В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink.