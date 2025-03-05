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Киносалон: «Бруталист» (2024)

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 3300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Обрати внимание, фильм длится 3,5 часа, поэтому киносалон закончится после полуночи. О фильме: 1947 год. Венгерский архитектор Ласло Тот без гроша в кармане эмигрирует из послевоенной Европы в США. Получив 25-долларовый ваучер на проезд от местных властей, он перебирается в Филадельфию к двоюродному брату Атилле и его жене Одри, которые владеют мебельным магазином. Там он начинает новую жизнь, помогая родственнику в бизнесе, и пытается переправить в страну свою супругу Эржебет и её больную племянницу. После просмотра – обсуждение с Ренатом Газизовым, кинокритиком и автором канала«Тёмная комната». Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. Стоимость: тариф Early bird — 2800 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 3300 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink.

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