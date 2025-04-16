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О фильме: Писатель Жан-Поль и его возлюбленная Марианна наслаждаются ленивым отдыхом на роскошной вилле на Лазурном берегу. Однако их покой нарушает внезапное появление Гарри, бывшего любовника Марианны, и его юной дочери Пенелопы, о существовании которой никто не знал. Фильм покажут в оригинале с русскими субтитрами с проектора. Разобраться в двух напряжённых часах истории французской криминальной драмы поможет Настасья Горбачевская, кинокритик, главный редактор портала Film.ru и автор канала «Киноводство». В стоимость входит фуршетный стол и 1 welcome drink.
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