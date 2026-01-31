Легендарный мультфильм о приключениях Битлз в стране Пепперленд, жители которой ненавидят музыку. Конечно, под треки Битлов. О фильме: Знаменитая четвёрка Битлз поёт и совершает путешествие на жёлтой подводной лодке по фантастической стране Пепперлэнд, борясь за любовь, дружбу, цветы и музыку против злых и плохих уродцев – синих вреднючек. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.