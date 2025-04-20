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Кинопоказ «Запах женщины» (1992)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Наступил День благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк Слэйд решает справить праздник, побаловав себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой последний «коронный выход» по высшему разряду: изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей красоты. Есть лишь две проблемы. Первая: Фрэнк слеп на оба глаза. И вторая: волнующиеся родственники полковника решают нанять за небольшую сумму провожатого в лице нуждающегося студента престижного колледжа по имени Чарли Симмз. Последнее, что было нужно в поездке полковнику Слэйду - так это «зелёный» юнец Чарли. Но случилось так, что путешествие этих двух потрясающе непохожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда. Бронь по телефону.

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