Кинопоказ «Вонка» + чайная церемония
Малая Юшуньская улица, 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Камерный кинопоказ совместно с дегустацией китайского чая и уютным обсуждением. О фильме: Мечтая открыть магазин в городе, известном своим шоколадом, молодой и бедный Вилли Вонка обнаруживает, что индустрией управляет картель жадных шоколатье. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи