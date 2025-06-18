Камерный кинопоказ совместно с дегустацией китайского чая и уютным обсуждением. О фильме: Мечтая открыть магазин в городе, известном своим шоколадом, молодой и бедный Вилли Вонка обнаруживает, что индустрией управляет картель жадных шоколатье. Запись ВК в личных сообщениях по кнопке «Купить билет».