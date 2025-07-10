О фильме: Когда над городом восходит полная Луна, странные вещи творятся с почтенным итальянским семейством, в котором дочь накануне своего второго замужества вдруг понимает, что любит другого, отец неверен своей супруге, а за последней ухаживает посторонний мужчина. При свете дня все эти люди сохраняют благоразумие и владеют своими чувствами, однако с наступлением Луны ни за кого из них нельзя поручиться! Бронь по телефону.