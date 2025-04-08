О фильме: Нью-Йорк, начало 1960-х. Богемные кварталы Манхэттена и клубы табачного дыма небольших клубов, пыльные дороги Америки и гигантские тиражи винила. Льюин Дэвис, фолк-певец и гитарист, с трудом перебивается между выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа и редкими записями на радио. Без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьёй, он странствует по жизни в поисках себя. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик, автор телеграм-канала и подкаста Fat Cinema Андрей Чувагин.