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Кинопоказ «Внутри Льюина Дэвиса» (2012) с кинокритиком

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Нью-Йорк, начало 1960-х. Богемные кварталы Манхэттена и клубы табачного дыма небольших клубов, пыльные дороги Америки и гигантские тиражи винила. Льюин Дэвис, фолк-певец и гитарист, с трудом перебивается между выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа и редкими записями на радио. Без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьёй, он странствует по жизни в поисках себя. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик, автор телеграм-канала и подкаста Fat Cinema Андрей Чувагин.

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