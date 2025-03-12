О фильме: 1594 год. Молодой драматург Уильям Шекспир находится в творческом кризисе: муза покинула его, денег нет, хозяин театра требует от автора новую пьесу в кратчайший срок. И когда, казалось бы, у писателя не остается никакой надежды на обретение нового вдохновения, в его жизнь вторгается сама Любовь в лице обворожительной аристократки Виолы. Под видом молодого актёра девушка нанимается в труппу театра, чтобы сыграть главную мужскую роль в пьесе «Ромео и Джульетта». Виола не только преданная поклонница маэстро Шекспира, но и прекрасная актриса. Существует лишь одна загвоздка: Виола обручена с важным дворянином, который планирует отвезти будущую супругу в далекую английскую колонию. Бронь по телефону.