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Кинопоказ «Вики Кристина Барселона»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Две молодые американки Вики и Кристина проводят свои летние каникулы в Барселоне и совершенно очарованы этим городом, а также одним молодым художником по имени Антонио. Вики — старомодна и настроена на серьёзные отношения: ухаживания, свидания и свадебную фату в финале. Кристина — раскрепощена, раскованна и привлекательна в своей бунтарской сущности. Антонио не может определиться, его привлекают обе девушки. Отношения в любовном треугольнике становятся всё более запутанными, а тут еще в игру вступает бывшая жена Антонио, обладающая весьма взрывным темпераментом, и похоже на то, что она не до конца отказалась от своих прав на бывшего мужа. В оригинале, с субтитрами. Бронь по телефону.

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