Богемный писатель задумывается о смысле жизни. Шедевр Паоло Соррентино о душевной пустоте, залитой шампанским. О фильме: Красота здесь и есть единственная религия. Она спасает от разрушительных соблазнов и дарит величие, а значит, и вечную жизнь. Джеп Гамбарделла – превосходный писатель, автор бестселлера, правда, было это сорок лет назад, и с тех пор он не написал ни одной книги. Только что ему исполнилось 65 лет, и по такому поводу на одной из крыш в центре Рима состоялась превосходная вечеринка. В меню сет 2 — Dalla nonna / у бабушки. На закуску — батат гриль под шапочкой из пармезана. Крупно нарезанный батат / оливковое и сливочное масло / итальянские травы / крупно тертый пармезн / отдельный крем из сливок по желанию На горячее — домашние ньокки алла соррентина. Картофельные самодельные ньокки / запекаются в томатном соусе с моцареллой и пармезаном Десерт — десерт дня. Крафтовая меренга с кремом из маскарпоне и пюре из абрикосов Из напитков: приветственный бокал вина, гречишный/чёрный чай, домашний лимонад