Хью Джекман, Зак Эфрон и Зендея в мюзикле о больших мечтах и великой любви. О фильме: Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.