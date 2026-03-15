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Кинопоказ: «Величайший шоумен»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Хью Джекман, Зак Эфрон и Зендея в мюзикле о больших мечтах и великой любви. О фильме: Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.

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