О фильме: Робот Валл-и из года в год прилежно трудится на опустевшей Земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звёздам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную Землю. Бронь по телефону.