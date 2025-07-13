О фильме: Вернувшись домой из колледжа, 22-летний Эндрю работает в общепите. После бар-мицвы младшего брата он начинает проводить аналогичные мероприятия для остальных. Так он знакомится с матерью-одиночкой Домино, которая воспитывает дочь с аутизмом, Лолу, и помогает им. Бронь по телефону.