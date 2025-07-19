Возраст 0+
Кино
Еда
Про событие
Неделя кино про детство и путешествия. Кинопоказ с тем самым приятным чувством, когда наконец-то не нужно в школу или садик, и можно смотреть телевизор без спешки. О фильме: Рыба-клоун Марлин после трагической гибели жены в одиночку растит своего единственного сына Немо. Однажды любопытный Немо, чтобы доказать, что он уже взрослый, плывёт в открытый океан и попадает в неприятности. Марлин отправляется на поиски сына. Оригинал с субтитрами. Бронь по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи