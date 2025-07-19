Неделя кино про детство и путешествия. Кинопоказ с тем самым приятным чувством, когда наконец-то не нужно в школу или садик, и можно смотреть телевизор без спешки. О фильме: Рыба-клоун Марлин после трагической гибели жены в одиночку растит своего единственного сына Немо. Однажды любопытный Немо, чтобы доказать, что он уже взрослый, плывёт в открытый океан и попадает в неприятности. Марлин отправляется на поиски сына. Оригинал с субтитрами. Бронь по телефону.