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Месяц фильмов про музыку в Bijou. О фильме: Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-бэнда. До поры до времени их маскировка срабатывает, но вскоре босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).
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