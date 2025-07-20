Месяц фильмов про музыку в Bijou. О фильме: Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-бэнда. До поры до времени их маскировка срабатывает, но вскоре босс мафии, разгадав тайну маскарада, решает срочно разделаться со свидетелями. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).