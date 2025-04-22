О фильме: Категорически не приемлющий женского общества грубоватый фермер вполне счастлив и доволен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в его жизни женщина пытается изменить его взгляды на жизнь и очаровать его. Бронь по телефону.