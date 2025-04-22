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О фильме: Категорически не приемлющий женского общества грубоватый фермер вполне счастлив и доволен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившаяся в его жизни женщина пытается изменить его взгляды на жизнь и очаровать его. Бронь по телефону.
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