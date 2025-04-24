О фильме: Главная героиня фильма, Мэри, любит как следует повеселиться и хорошо провести время на вечеринках. Но всё хорошее быстро заканчивается. Для начала закончились деньги. Мэри задолжала за съёмную комнату, и теперь юной тусовщице придётся искать работу. Чтобы хоть как то заработать, она поступает на работу в библиотеку к своей крестной Джуди. Постоянно получая выговоры за плохо выполненную работу и безответственность, Мэри понемногу начинает ненавидеть свою новую должность… Бронь по телефону.