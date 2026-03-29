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Обаятельный фильм Софии Копполы о том, как случайные встречи становятся очень нужными — и могут навсегда изменить жизнь. О фильме: Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля. Спасаясь от бессонницы, здесь встречаются двое американцев: немолодой телеактер Боб Харрис и симпатичная девушка Шарлотта. Он снимается в японской рекламе виски, а она приехала вместе с мужем, оба — потерялись в этом незнакомом городе. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.
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