Обаятельный фильм Софии Копполы о том, как случайные встречи становятся очень нужными — и могут навсегда изменить жизнь. О фильме: Токио, ночь, фешенебельный бар дорогого отеля. Спасаясь от бессонницы, здесь встречаются двое американцев: немолодой телеактер Боб Харрис и симпатичная девушка Шарлотта. Он снимается в японской рекламе виски, а она приехала вместе с мужем, оба — потерялись в этом незнакомом городе. Вход на кинопоказ свободный по предварительной брони столов по номеру телефона.