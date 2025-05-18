О фильме: «Битлз» спешат на концерт из Ливерпуля в Лондон. По дороге случаются всяческие забавные сценки, поются песни. Все композиции были выпущены отдельным одноимённым альбомом. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Бронь по телефону.