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О фильме: «Битлз» спешат на концерт из Ливерпуля в Лондон. По дороге случаются всяческие забавные сценки, поются песни. Все композиции были выпущены отдельным одноимённым альбомом. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Бронь по телефону.
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