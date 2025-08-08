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Кинопоказ «Терминатор 2» + обсуждение с кинокритиком

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ культового боевика Джеймса Кэмерона в новейшей цифровой реставрации с оригинальным «I’ll be back» и русскими субтитрами. После сеанса кинокритик Ведомостей и автор тг-канала «Звоните Гайдаю!» Николай Корнацкий проведёт обсуждение картины: как «Терминатор 2» изменил Голливуд — и протоптал дорогу «Матрице» и Кристоферу Нолану. А ещё доказал, что фантастический боевик, как и персонаж Т-1000, может быть всем: и драмой взросления, и комедией, и хоррором с отсылками к «Хэллоуину», и философским эссе о свободе воли и банальности зла. О фильме: Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимая модель T-1000, способная принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора. Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.

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