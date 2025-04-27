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О фильме: Фрэнк Фармер, сотрудник службы безопасности президента, чувствует себя отчасти виновным из-за того, что в его отсутствие на президента было совершено покушение. Он покидает службу и нанимается телохранителем певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами. Бронь по телефону.
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