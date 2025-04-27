О фильме: Фрэнк Фармер, сотрудник службы безопасности президента, чувствует себя отчасти виновным из-за того, что в его отсутствие на президента было совершено покушение. Он покидает службу и нанимается телохранителем певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами. Бронь по телефону.