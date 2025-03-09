О фильме: Джулия – дочь богатых и равнодушных к искусству родителей – учится в Лондоне и мечтает стать кинорежиссёром. Педагоги киношколы не очень-то верят в такую возможность – девушка из богатой семьи, жизни не знает, о чём она будет писать и снимать? Возможность узнать, какой драматичной и болезненной может быть жизнь, появляется у Джулии вместе с первым возлюбленным – денди Энтони, дипломированным искусствоведом, сотрудником министерства иностранных дел и героиновым наркоманом. Бронь по телефону.