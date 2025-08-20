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Кинопоказ «Суспирия» с обсуждением

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ в рамках программы «Анатомия ужаса. Взгляд на женскую телесность в кино». После показа пройдёт обсуждение с Марией Онипкиной — автором, кинокритиком, выпускницей «Практической кинокритики» Московской школы кино. О фильме: Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

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