Кинопоказ «Суспирия» с обсуждением
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ в рамках программы «Анатомия ужаса. Взгляд на женскую телесность в кино». После показа пройдёт обсуждение с Марией Онипкиной — автором, кинокритиком, выпускницей «Практической кинокритики» Московской школы кино. О фильме: Молодая американка приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к знаменитой танцевальной труппе. Однако в стенах студии девушка внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре она понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало легендарную танцевальную академию. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.
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