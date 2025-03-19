О фильме: 2006 год. Невзрачный очкарик Оливер поступает в Оксфорд, где, не имея ни обаяния, ни денег, вынужден общаться только с таким же ботаном, как и он сам. Однажды Оливер случайно помогает, затем и заводит дружбу с однокурсником Феликсом — популярным красавцем из аристократической семьи. Растроганный рассказами о трудном детстве нового друга Феликс приглашает его на летние каникулы в родовое поместье Солтберн — настоящий дворец, где скучают его родители, родственники и приживалы. Продолжительность фильма – 131 мин.