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Кинопоказ «Солтберн»

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: 2006 год. Невзрачный очкарик Оливер поступает в Оксфорд, где, не имея ни обаяния, ни денег, вынужден общаться только с таким же ботаном, как и он сам. Однажды Оливер случайно помогает, затем и заводит дружбу с однокурсником Феликсом — популярным красавцем из аристократической семьи. Растроганный рассказами о трудном детстве нового друга Феликс приглашает его на летние каникулы в родовое поместье Солтберн — настоящий дворец, где скучают его родители, родственники и приживалы. Продолжительность фильма – 131 мин.

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