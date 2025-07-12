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О фильме: Выпускница школы Дайана Курт - красивая, умная и очень способная девушка. Отец возлагает на неё большие надежды и планирует отправить на дальнейшую учебу в Англию по обмену. Но неожиданно все карты путает одноклассник Дайаны Ллойд Доблер, вознамерившийся завоевать сердце самой исключительной девушки в школе. Бронь по телефону.
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