Спецпоказ новой работы Дэвида Кроненберга «Саван» из основного конкурса Каннского кинофестиваля. «Саван» представит и обсудит киновед Кристина Иванникова — эксперт по изысканным сюжетам в научной фантастике и знаток фильмографии Кроненберга. После показа состоится разбор фильма — самого личного для режиссёра, а ещё обсуждение иммерсивного опыта погружения в рваное сознание. О фильме: Вдовец Карш создаёт устройство для связи с душами умерших людей, встраиваемое в погребальный саван. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.