Кинопоказ «Саван» с обсуждением и разбором
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Спецпоказ новой работы Дэвида Кроненберга «Саван» из основного конкурса Каннского кинофестиваля. «Саван» представит и обсудит киновед Кристина Иванникова — эксперт по изысканным сюжетам в научной фантастике и знаток фильмографии Кроненберга. После показа состоится разбор фильма — самого личного для режиссёра, а ещё обсуждение иммерсивного опыта погружения в рваное сознание. О фильме: Вдовец Карш создаёт устройство для связи с душами умерших людей, встраиваемое в погребальный саван. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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