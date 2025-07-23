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Кинопоказ с лекцией: «Общество мёртвых поэтов»

Своё Поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Размышление о юношеском бунте и поиске себя вместе с исследователем киноязыка Тасей Филиной. Тебя ждёт нестареющая киноклассика, где учитель – проводник, а школа – сцена для самовыражения. Тася раскроет философские смыслы фильма и расскажет о важности индивидуальности. О фильме: Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают лёгкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.

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