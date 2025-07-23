Размышление о юношеском бунте и поиске себя вместе с исследователем киноязыка Тасей Филиной. Тебя ждёт нестареющая киноклассика, где учитель – проводник, а школа – сцена для самовыражения. Тася раскроет философские смыслы фильма и расскажет о важности индивидуальности. О фильме: Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают лёгкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.