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Любимый мультфильм детства, который доказывает, что любовь может всё. О фильме: Дочь царя подводного мира Тритона русалочка Ариэль однажды влюбляется в прекрасного и мужественного принца. Ради любви Ариэль готова пойти на всё и у коварной ведьмы Урсулы меняет свой прекрасный голос на человеческие ноги и возможность находиться на суше. Бронь по телефону.
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