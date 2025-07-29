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Кинопоказ «Русалочка»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

Любимый мультфильм детства, который доказывает, что любовь может всё. О фильме: Дочь царя подводного мира Тритона русалочка Ариэль однажды влюбляется в прекрасного и мужественного принца. Ради любви Ариэль готова пойти на всё и у коварной ведьмы Урсулы меняет свой прекрасный голос на человеческие ноги и возможность находиться на суше. Бронь по телефону.

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