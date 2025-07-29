Любимый мультфильм детства, который доказывает, что любовь может всё. О фильме: Дочь царя подводного мира Тритона русалочка Ариэль однажды влюбляется в прекрасного и мужественного принца. Ради любви Ариэль готова пойти на всё и у коварной ведьмы Урсулы меняет свой прекрасный голос на человеческие ноги и возможность находиться на суше. Бронь по телефону.