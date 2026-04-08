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Кинопоказ: «Русалки»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Комедийная мелодрама про отношения внутри семьи с Шер в главной роли. О фильме: Миссис Флэкс — женщина яркой внешности и экстравагантного поведения. Она постоянно переезжает из города в город, таская за собой двух дочерей. 9-летняя Кейт мечтает стать чемпионкой по плаванию и тренируется в ванне, а 15-летная Шарлотта одержима религией. Обменявшись с понравившимся ей парнем первым поцелуем, она воображает себя страшной грешницей и в отчаянии собирается уйти в монастырь. А миссис Флэкс влюбляется в пожилого лысеющего владельца обувного магазина, который готов сделать ей предложение. Во время просмотра можно будет заказать блюда из меню ресторана, а после обсудить фильм и познакомиться. В конце тебя ждёт розыгрыш-сюрприз, в котором сможет принять участие каждый гость кинопоказа. Оставь комментарий в ТГ и с тобой свяжутся.

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