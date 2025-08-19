Специальный показ картины «Рецепт счастья», торжественно открывшей прошедший в этом году Каннский кинофестиваль. Показ представит и обсудит Никита Демченко кинокритик, редактор Кинопоиска и автор тг-канала «Седьмое искусство». О фильме: Успешный шеф-повар Сесиль счастлива замужем и собирается исполнить мечту, открыв собственный ресторан в Париже. Но известие о том, что её отец перенёс сердечный приступ, заставляет её вернуться в родную деревню навестить семью. Здесь она вновь встречает мужчину, который был её юношеской любовью. Вдали от суеты столичной жизни, захваченная романтическими воспоминаниями, Сесиль начинает сомневаться в правильности своих решений. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.