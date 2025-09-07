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Кинозавтрак: «Рецепт счастья»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Немного Франции и знакомых музыкальных хитов на завтрак. От организатора: Оригинальное название фильма «Partir un jour» — «Уехать однажды» четко отражает смысл картины — кто же мы, когда уезжаем от родных, забываем маленькие города и становимся кем-то? А кто мы, когда возвращаемся туда, где были маленькими? Каково это встретить первую любовь, столкнуться с уязвимостью близких, подарить всем любовь через еду. Показ на французском языке с русскими субтитрами. Сбор гостей 12:00 — 12:30, начало просмотра и бранча 12:30. В меню: француские гренки с нежным кремом и ягодным кремом, сливочные панкейки, крышеносное взбитое масло (с анчоусами / c вялеными томатами / из французских трав), царская сгущенка, зеленый салат с оливковыми маслами Из напитков: приветственный бокал просекко, гречишный/черный чай, свежеваренный кофе.

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