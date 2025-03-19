О фильме: Все мы знаем, что бывает, когда принц целует заколдованную в лягушку принцессу. Но что случится, если переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку-принца? Команда мультипликаторов под руководством Рона Клементса и Джона Маскера, создателей «Русалочки» и «Аладдина», а также обладатель премии «Оскар» композитор Рэнди Ньюман поведают самую прекрасную историю любви на свете... с участием лягушек, магии Вуду и поющего аллигатора. Бронь по телефону.