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О фильме: Основа этого легендарного фильма – дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд – популярная звезда немого кино вспоминает о том, как он пришёл к славе… но вдруг счастье покидает его – наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые горизонты. Бронь по телефону.
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