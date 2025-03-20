О фильме: Основа этого легендарного фильма – дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд – популярная звезда немого кино вспоминает о том, как он пришёл к славе… но вдруг счастье покидает его – наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые горизонты. Бронь по телефону.