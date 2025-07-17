Неделя кино про детство и путешествия. «К-У-С-К-О!»... Если пропел, значит, ты тот самый ребенок из нулевых. О фильме: Как и положено царственной особе, император Куско - очень занятой человек. Но последнее его занятие грозит обернуться большими неприятностями: правитель решил построить для себя водный парк, предварительно снеся одну из деревень королевства. Этот план непременно бы воплотился в жизнь, если бы неприятность не произошла уже с самим императором: недруги превратили его в ламу! Но напасти на этом не закончились: единственным человеком, который мог помочь императору вернуться на трон и в собственное тело, оказывается житель деревни, обречённой на снос. Дорога домой для Куско обещает быть очень долгой. Бронь по телефону.