ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кинопоказ «Похождения императора»

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда

Про событие

Неделя кино про детство и путешествия. «К-У-С-К-О!»... Если пропел, значит, ты тот самый ребенок из нулевых. О фильме: Как и положено царственной особе, император Куско - очень занятой человек. Но последнее его занятие грозит обернуться большими неприятностями: правитель решил построить для себя водный парк, предварительно снеся одну из деревень королевства. Этот план непременно бы воплотился в жизнь, если бы неприятность не произошла уже с самим императором: недруги превратили его в ламу! Но напасти на этом не закончились: единственным человеком, который мог помочь императору вернуться на трон и в собственное тело, оказывается житель деревни, обречённой на снос. Дорога домой для Куско обещает быть очень долгой. Бронь по телефону.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста