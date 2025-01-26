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О фильме: Уэйд Уокер по прозвищу «Плакса» — самый дерзкий и наглый хулиган в школе. Его способность ронять одну-единственную слезу сводит с ума всех девчонок, особенно красавицу Эллисон. Когда эта правильная девушка влюбляется в Плаксу, их любовному счастью мешают как ее строгая бабушка, так и назойливые прилипалы, влюбленные в них до беспамятства, а также то, что Эллисон принадлежит к «вражескому» клану богачей и консерваторов, а ее компания враждует с шайкой Плаксы. Бронь по телефону.
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