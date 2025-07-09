О фильме: Молодой американец Джесси знакомится в поезде с красивой француженкой Селин. Они сразу находят много общих тем для разговоров, и Джесси уговаривает Селин сойти вместе с ним в Вене, чтобы провести вместе вечер и ночь, так как наутро он должен улететь домой в Штаты. Этой ночью происходит чудо, между мужчиной и женщиной рождается любовь такая сильная, что всё остальное перестаёт иметь значение. Однако неумолимый обратный отсчёт продолжается, до рассвета осталось совсем немного времени, и влюблённые используют каждый драгоценный момент, чтобы узнать друг друга получше, чтобы успеть обменяться всеми своими воспоминаниями, мечтами и нежностью... перед рассветом. Бронь по телефону.