О фильме: История любви, разворачивающаяся в фантастическом мире, где влюблённые летают на свидания в розовых тучках и танцуют на потолке, где в коридоре обычной квартиры живёт солнце, а мыши-домоправители ведут беседы с кошками, где цветы прорастают внутри людей, и тепло человеческого сердца способно уничтожить самое опасное оружие. Бронь по телефону.