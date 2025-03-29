О фильме: XVIII век. Людовик XVI, его жена Мария Антуанетта и их дети арестованы и заключены в ожидании суда в тюрьму Тур де Тампль. Неограниченная роскошь светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Вдали от великолепия Версаля они впервые в жизни оказываются уязвимыми. Фильм обсудит кинокритик Злата Лещук и автор ТГ-канала «Во-первых, это красиво!» Екатерина Минкевич.