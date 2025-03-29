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Кинопоказ «Падение короны» (2024)

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: XVIII век. Людовик XVI, его жена Мария Антуанетта и их дети арестованы и заключены в ожидании суда в тюрьму Тур де Тампль. Неограниченная роскошь светской жизни сменяются изоляцией и беспомощностью. Вдали от великолепия Версаля они впервые в жизни оказываются уязвимыми. Фильм обсудит кинокритик Злата Лещук и автор ТГ-канала «Во-первых, это красиво!» Екатерина Минкевич.

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