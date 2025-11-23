Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Суперагент британской разведки Орсон Форчун наслаждался заслуженным отпуском, когда родине срочно понадобились его услуги. Из секретной лаборатории похищено предположительно смертельное оружие, поэтому, собрав команду из лучших оперативников, Орсон выходит на посредника в готовящейся сделке продажи — миллиардера и большого поклонника знаменитостей Грэга Симмондса. А чтобы подобраться к нему, в качестве прикрытия решает использовать известного голливудского актёра Дэнни Франческо. Бронь по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи