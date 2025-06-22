Месяц ромкомов про лето, вечеринки и, конечно, любовь в Bijou. О фильме: Эмма романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер — плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впервые они встретились на выпускном в колледже и провели вместе только один день. А потом пришла ночь, и они решили остаться друзьями. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).