Будешь смотреть и обсуждать фильм «Одержимость» (Whiplash) — мощную историю о таланте, амбициях и границе, за которой стремление к совершенству начинает разрушать. В центре сюжета — молодой барабанщик и его преподаватель, для которого нет полутонов: либо ты великий, либо никто. Музыка здесь становится не фоном, а полем боя — с давлением, страхом ошибки и постоянным вопросом, оправдывает ли цель любые методы. Фильм держит в напряжении до последней минуты и оставляет после себя тишину, в которой хочется подумать: что важнее — быть лучшими или остаться собой? Для записи пиши организатору в вк.