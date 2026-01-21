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Кинопоказ «Одержимость» + чайная церемония

Locus Solus
Малая Юшуньская улица, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Кино
Еда

Про событие

Будешь смотреть и обсуждать фильм «Одержимость» (Whiplash) — мощную историю о таланте, амбициях и границе, за которой стремление к совершенству начинает разрушать. В центре сюжета — молодой барабанщик и его преподаватель, для которого нет полутонов: либо ты великий, либо никто. Музыка здесь становится не фоном, а полем боя — с давлением, страхом ошибки и постоянным вопросом, оправдывает ли цель любые методы. Фильм держит в напряжении до последней минуты и оставляет после себя тишину, в которой хочется подумать: что важнее — быть лучшими или остаться собой? Для записи пиши организатору в вк.

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