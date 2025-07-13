Месяц фильмов про музыку в Bijou. О фильме: Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижёр лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его всё дальше и дальше – за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки? Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).