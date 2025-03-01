Кинопоказ «Обезьяна» (2025) с кинокритиком
Котельническая наб., 1/15
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Когда братья-близнецы Билл и Хэл находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца, начинается череда ужасных смертей. Картину представит и обсудит со зрителями кинокритик Дмитрий Соколов. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
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