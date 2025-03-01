О фильме: Когда братья-близнецы Билл и Хэл находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца, начинается череда ужасных смертей. Картину представит и обсудит со зрителями кинокритик Дмитрий Соколов. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.