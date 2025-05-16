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О фильме: Это рассказ о счастливых днях, когда итальянское кино ещё не знало о том, что такое «кризис итальянского кинематографа». В центре разделённой как бы на три части картины - сицилийский мальчишка Сальваторе. Фильм идёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Бронь по телефону.
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